Коли можна брати гроші в борг, а коли краще цього не робити, розповіла учасниця 19 сезону «Битви екстрасенсів» Олександра Чорноморська. Щоб точно мати можливість повернути позичені гроші та не втратити їх остаточно – читайте поради екстрасенса в матеріалі.

У цьому пості Олександра Чорноморська розкрила тему, коли краще брати гроші в борг, а коли не можна:

1 місячний день – брати гроші в борг на молодика не варто – віддавати гроші буде дуже і дуже складно.

4 місячний день – в борги і кредити в четвертий місячний день краще не влазити – місяць зростає, і повертати фінанси буде досить складно.

6 місячний день – брати в борг і розплачуватися з кредиторами в цей місячний день не варто – гроші попливуть крізь пальці, і вам залишиться тільки дивуватися з цього приводу.

9 місячний день – вкрай несприятливий день. Не здумайте сьогодні брати кредити і повертати борги.

15 місячний день – кредити ми сьогодні однозначно не беремо. Інакше боргова яма стане ще глибшою, і в банку нас будуть знати в обличчя (на жаль, не як важливого власника капіталів, а як вічного позичальника). Але якщо ситуація не терпить, можемо звернутися по допомогу до близьких людей – тут місяць заборонити не може, і на нашій майбутній фінансової незалежності це не позначиться.

19 місячний день – вкрай несприятливий для того щоб брати в борг. Велика ймовірність, що застосувати їх за призначенням не вдасться, а віддавати все одно доведеться.

26 місячний день – брати кредити сьогодні протипоказано. Краще взагалі обмежити спілкування з грошима, інакше можна їх позбутися.

27 місячний день і 30 місячний день – брати кредити в двадцять сьому місячну добу не рекомендовано – віддавати буде складно, і ми загрузнемо в нескінченних позиках, і заплутаємося в процентах. Перепозичити, в крайньому випадку, можна у багатеньких друзів – вони сьогодні добрі, і можливо, навіть забудуть про зустріч з нами.

2 місячний день – сприятливий час і для оформлення кредиту і для повернення боргів. Не пропустіть момент.

8 місячний день – в цей час можна брати в борг гроші, тільки якщо вони потрібні на добру справу. В іншому випадку з поверненням можуть виникнути серйозні проблеми.

10 місячний день – на десяту місячну добу не заборонено брати кредити, особливу користь фінанси принесуть тим, хто хоче вкластися в спільний бізнес.

12 місячний день – сьогодні грошова удача не дрімає, але залишається поруч з тими, хто не скупився і готовий ділитися.

13 місячний день – підходить для того, щоб ми вирушили в банк. Понесемо ми гроші чи підемо по них, неважливо. Головне, точно знати, навіщо ми туди вирушили. Якщо ми хочемо відкрити справу або взяти гроші, яких бракує на квартиру, то в 13 місячний день для нас буде горіти зелене світло. А ось якщо ми просто мріємо заткнути фінансові діри, тоді відвідувати банк не варто.

17 місячний день – якщо ситуація змушує залізти в борги або взяти кредит, не панікуємо – грошики, взяті в сімнадцятий місячний день, будуть працювати, як належить.

20 місячний день – сприятливий час для того, щоб взяти кредит.

23 місячний день – ходити в банки, підписувати контракти і укладати угоди на двадцять третій день можуть ті, хто на сто відсотків упевнений в успіху. Якщо ж в душі оселилися сумніви, від рішучих дій бажано відмовитися.

24 місячний день – хороший день, щоб придбати, навіть в кредит, те, що давно планували. Віддавати борги по іпотеці, взятій на 24 місячну добу, буде легко.

25 місячний день – сьогодні будуть вдалі будь-які операції з грошима. Але проявляйте особливу уважність і читайте весь дрібний шрифт в договорах».

