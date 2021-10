Уже цієї неділі, 10 жовтня, о 18:40 на СТБ вийде 3 випуск проєкту «Битва екстрасенсів»-21. Учасники продовжать боротьбу за звання найсильнішого і спробують розгадати заплутаний злочин. Крім того, вони стануть гостями… ярмарку. Що чекає на нас у 3 випуску ― читайте далі.

Цього тижня найсильніші екстрасенси країни продовжать дивувати нас своїми здібностями. Для цього вони підуть на справжній ярмарок. Там їхній дар перевірятимуть звичайні українці. Чи зможуть екстрасенси відповісти на всі їхні запитання і довести, що надздібності справді існують?

Крім того, учасникам треба розкрити справу про смерть семикласниці Софії з Яготина. Дівчинка пішла грати з друзями в теніс і так і не повернулася додому, а наступного ранку її знайшли вже мертвою. Які подробиці смерті Софії відчують екстрасенси? І чи зможуть вони знайти вбивцю?

Дізнайтеся вже цієї неділі о 18:40 на СТБ!

