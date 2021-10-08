Уже в это воскресенье, 10 октября, в 18:40 на СТБ выйдет 3 выпуск проекта «Битва экстрасенсов»-21. Участники продолжат борьбу за звание самого сильного и попробуют раскрыть запутанное преступление. Кроме того, они станут гостями… ярмарки. Что ожидает нас в 3 выпуске ― читайте далее.

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На этой неделе самые сильные экстрасенсы страны продолжат удивлять нас своими способностями. Для этого они отправятся на самую настоящую ярмарку. Там их дар будут проверять обычные украинцы. Смогут ли экстрасенсы ответить на все их вопросы и доказать, что сверхспособности действительно существуют?

Кроме того, участникам предстоит раскрыть дело о смерти семиклассницы Софии из Яготина. Девочка ушла играть с друзьями в теннис и так и не вернулась домой, а на следующее утро ее нашли уже мертвой. Какие подробности смерти Софии почувствуют экстрасенсы? И смогут ли они найти убийцу?

Узнайте уже в это воскресенье в 18:40 на СТБ!

Video: Раскроют ли экстрасенсы дело о смерти семиклассницы из Яготина в 3 выпуске «Битвы экстрасенсов»-21? Чем удивит Битва экстрасенсов 21 выпуск 3. Смотрите Битва экстрасенсов 2021 выпуск 3

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