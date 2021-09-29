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Як позбутися бідності: поради від Ольги Янковської

29.09.2021

Не секрет, що переможниця 17 сезону «Битви екстрасенсів» і експерт проєкту «Слідство ведуть екстрасенси» Ольга Янковська часто перевіряє свої ритуали на собі. За словами екстрасенса, ритуалом від бідності вона теж сильно підкоригувала своє життя. У чому ж секрет? Читайте в матеріалі!

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Якщо ви хочете позбутися бідності, вам потрібно провести невеликий магічний ритуал.

Ритуал від бідності

Вам знадобиться:

  • одна біла свічка
  • ладан
  • куряче яйце
  • горщик із землею
  • 3 зубчики часнику

На яйці потрібно написати всього лише три слова: «злидні, бідність, убогість».

Під ним потрібно намалювати спіраль. Запаліть ладан і свічку. Потримайте яйце над ладаном зі словами: «Все має початок і кінець, вічно нічого не триває! Те, що почалося – нехай завершиться, при мені не затримається і з димом піде!».

З яйцем в руці обійдіть кожен кут свого будинку, зосередьтеся на спіралі, візуалізуючи, як вона закрутиться.

Потім відразу ж закопайте яйце в горщик із землею. Зверху, у формі трикутника, встроміть у землю три зубчики часнику. Як тільки побачите, що часник проріс зеленим пагоном, віднесіть горщик в безлюдне місце і залиште його там. Йдучи, киньте три п’ятаки через ліве плече, не озираючись назад.

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