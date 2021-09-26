Не пропустіть повернення наймістичнішого проєкту України – дивіться онлайн Битва экстрасенсов 21 сезон 1 випуск від 26.09.2021 на сайті СТБ!

Після довгої перерви змагання за звання найсильнішого ясновидця країни повертається. Новий сезон обіцяє бути як ніколи яскравим, скандальним і вибуховим. Команда проєкту поставила собі за мету розвінчати міфи про людей із надможливостями та довести: екстрасенси існують, а їхня сила – справжній дар.

В 1 випуску проєкту Битва екстрасенсів 2021 (Україна) ви побачите, що доведеться пройти претендентам на місце серед найсильніших, аби довести свої можливості. Ясновидці приборкуватимуть водну стихію, дізнаватимуться, що відбувається на дні глибокого озера, шукатимуть діжку без живої енергетики та розкриватимуть секрети американської зірки. Ви точно маєте це побачити! Дивіться онлайн Битва екстрасенсів 21 сезон 1 випуск від 26.09.2021 на СТБ.

Дивіться онлайн Битва екстрасенсів 2021