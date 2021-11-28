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Video: Битва екстрасенсів 21 сезон. Випуск 10 від 28.11.2021

Дивіться онлайн Битва екстрасенсів 2021 (21 сезон) 10 випуск від 28 листопада 2021. Битва екстрасенсів Україна 28.11.2021 - останній випуск онлайн
Випуск 10 | 28.11.2021 | Сезон 21

У проєкті Битва екстрасенсів 21 сезон 10 випуск від 28.11.2021 ясновидці отримають унікальне запрошення погостювати в зірковому будинку. До себе в гості учасників наймістичнішого проєкту країни запросив професійний плавець, герой романтичного реаліті Холостяк 7 сезон Дмитро Черкасов. Сьогодні саме він із дружиною Олександрою спробують переконатися в наявності шостого відчуття в екстрасенсів. Цікаво, які таємниці приховують стіни будинку Дмитра й Олександри? Ви будете шоковані від почутого. Залишайтеся з нами – не пропустіть справжній ексклюзив.

З криком про допомогу в 10 випуск проєкту Битва екстрасенсів 2021 (Україна) звернулася 18-річна Ольга Ющенко. Нещодавно у її житті відбулося горе – матір дівчини загинула. Після трагічної події Оля почала відчувати присутність духу мами. Проте він не захищає її, а намагається вбити! Це просто не вкладається в голові… Як таке можливо? Чому мама хоче затягнути доньку на той світ? І яку страшну таємницю приховує Ольга? Дивіться онлайн проєкт Битва екстрасенсів 21 сезон 10 випуск від 28.11.2021 на СТБ.

Дивіться онлайн Битва екстрасенсів – 21 сезон 9 випуск від 21 листопада 2021

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