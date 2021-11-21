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Video: Битва екстрасенсів 21 сезон. Випуск 9 від 21.11.2021

Дивіться онлайн Битва екстрасенсів 2021 (21 сезон) № випуск від 21 листопада 2021. Битва екстрасенсів Україна 21.11.2021 - останній випуск онлайн
Выпуск 9 | 21.11.2021 | Сезон 21

Не пропустіть дев’ятий тиждень змагань – дивіться онлайн проєкт Битва екстрасенсів 21 сезон 9 випуск від 21.11.2021 на сайті СТБ!

Голландська фотохудожниця Надія Вільямс благає найсильніших екстрасенсів країни та світу про допомогу. Нещодавно вона побачила полтергейста – свою пращурку, відому меценатку та громадську діячку Надію фон Мекк. Її дух наказав Надії відкрити таємницю родового прокляття. Якщо героїня проєкту Битва екстрасенсів 2021 цього не зробить, на неї чекає смерть! Як підказку дух послав фотохудожниці видіння, у якому чітко зображений один із маєтків фон Мекк. Саме він розташований на території України, у селі Копилів. Екстрасенси негайно вирушають туди! Які секрети приховує будинок? Дізнайтеся просто зараз.

Дивіться онлайн проєкт Битва екстрасенсів 21 сезон 9 випуск від 21.11.2021 – побачте, чи зможуть ясновидці відчути переломні моменти в житті чотирьох героїв.

Дивіться онлайн Битва екстрасенсів – 21 сезон 8 випуск від 14 листопада 2021

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