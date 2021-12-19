Не пропустіть масштабну церемонію нагородження переможниці – дивіться онлайн фінал проєкту Битва екстрасенсів 21 сезон 13 випуск від 19.12.2021 на сайті СТБ!

Протягом трьох місяців ми уважно слідкували за злетами та падіннями людей із надздібностями. На кожному випробуванні екстрасенси повністю віддавали себе та всі свої сили. Проте дійти до фіналу вдалося далеко не всім. Три фіналістки – Жаля Алекперова, Марія Тиха та Патрісія Перу – упродовж усього сезону показували найвищі результати та вражали даром. Цікаво, хто з трьох учасниць виявилася на крок попереду? Дізнайтеся просто зараз.

У 13 випуску проєкту Битва екстрасенсів 21 сезон (Україна) ви дізнаєтеся про: умови знімання випробувань, містичні випадки на знімальних майданчиках, енергетичні війни між ясновидцями та найпотаємніші таємниці кожної фіналістки. Залишайтеся з СТБ – зазирніть за лаштунки наймістичнішого проєкту країни.

Дивіться онлайн фінал проєкту Битва екстрасенсів 21 сезон 13 випуск від 19.12.2021 – дізнайтеся ім’я переможниці!

Дивіться онлайн Битва екстрасенсів – 21 сезон 12 випуск від 12 грудня 2021