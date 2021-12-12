Настав час фінальних випробувань! У проєкті Битва екстрасенсів 21 сезон 12 випуск від 12.12.2021 трійка фіналісток – Жаля Алекперова, Марія Тиха та Патрісія Перу – пройдуть найскладніші випробування за всю історію містичного проєкту. Кому вистачить сил показати високий результат? Залишайтеся з СТБ – слідкуйте за своєю фавориткою!

У першому випробуванні 12 випуску проєкту Битва екстрасенсів 2021 (Україна) фіналістки спробують передбачити майбутнє, яке відбудеться рівно за 10 хвилин. Ясновидицям доведеться відчути, на кого чекають п’ятеро жінок на даху багатоповерхівки та для чого. А друге випробування стане найрезонанснішим за всю історію проєкту! Екстрасенси знаходитимуть відповідь на запитання: хто вселяється в тіло 10-річної дівчинки. Не пропустіть – дивіться онлайн проєкт Битва екстрасенсів 21 сезон 12 випуск від 12.12.2021.

Дивіться онлайн Битва екстрасенсів – 21 сезон 11 випуск від 5 грудня 2021