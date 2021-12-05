Вирішальний момент! У проєкті Битва екстрасенсів 21 сезон 11 випуск від 05.12.2021 стануть відомі імена трійки ясновидців, які потраплять до фіналу й отримають шанс змагатися за титул найсильнішого. Кому з четвірки учасників не вистачить сил на останній крок? Залишайтеся з нами, аби першими почути, хто потрапить до фіналу наймістичнішого проєкту країни.

Перед важливим суддівським рішенням в 11 випуску проєкту Битва екстрасенсів 2021 (Україна) претендентам на перемогу доведеться пройти два складних випробування. Сьогодні екстрасенси мають відчути зв’язок між матір’ю та дитиною, а також заглянути в недалеке минуле та побачити, що відбулося в кімнаті за 10 хвилин після їхньої появи. До речі, героїнею одного з випробувань стане популярна танцівниця та хореографиня Ілона Гвоздьова! Цікаво, які найпотаємніші таємниці зірки розкриють учасники? Дивіться онлайн проєкт Битва екстрасенсів 21 сезон 11 випуск від 05.12.2021 на СТБ.

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