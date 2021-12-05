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Video: Битва екстрасенсів 21 сезон. Випуск 11 від 05.12.2021

Дивіться онлайн Битва екстрасенсів 2021 (21 сезон) № випуск від 05 грудня 2021. Битва екстрасенсів Україна 05.12.2021 - останній випуск онлайн
Выпуск 11 | 05.12.2021 | Сезон 21

Вирішальний момент! У проєкті Битва екстрасенсів 21 сезон 11 випуск від 05.12.2021 стануть відомі імена трійки ясновидців, які потраплять до фіналу й отримають шанс змагатися за титул найсильнішого. Кому з четвірки учасників не вистачить сил на останній крок? Залишайтеся з нами, аби першими почути, хто потрапить до фіналу наймістичнішого проєкту країни.

Перед важливим суддівським рішенням в 11 випуску проєкту Битва екстрасенсів 2021 (Україна) претендентам на перемогу доведеться пройти два складних випробування. Сьогодні екстрасенси мають відчути зв’язок між матір’ю та дитиною, а також заглянути в недалеке минуле та побачити, що відбулося в кімнаті за 10 хвилин після їхньої появи. До речі, героїнею одного з випробувань стане популярна танцівниця та хореографиня Ілона Гвоздьова! Цікаво, які найпотаємніші таємниці зірки розкриють учасники? Дивіться онлайн проєкт Битва екстрасенсів 21 сезон 11 випуск від 05.12.2021 на СТБ.

Дивіться онлайн Битва екстрасенсів – 21 сезон 10 випуск від 28 листопада 2021

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