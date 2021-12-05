Решающий момент! В проекте Битва экстрасенсов 21 сезон 11 выпуск от 05.12.2021 станут известны имена тройки ясновидящих, которые попадут в финал и получат шанс соперничать за титул сильнейшего. Кому из четверки участников не хватит сил на последний шаг? Оставайтесь с нами, чтобы первыми услышать, кто попадет в финал самого мистического проекта страны.

Перед важным судейским решением в 11 выпуске проекта Битва экстрасенсов 2021 (Украина) претендентам на победу придется пройти два сложных испытания. Сегодня экстрасенсы должны почувствовать связь между матерью и ребенком, а также заглянуть в прошлое и увидеть, что произошло в комнате за 10 минут после их появления. Кстати, героиней одного из испытаний станет популярная танцовщица и хореограф Илона Гвоздева! Интересно, какие сокровенные тайны звезды раскроют участники? Смотрите онлайн проект Битва экстрасенсов 21 сезон 11 выпуск от 05.12.2021 на СТБ.

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