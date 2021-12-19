Не пропустите масштабную церемонию награждения победительницы – смотрите онлайн финал проекта Битва экстрасенсов 21 сезон 13 выпуск от 19.12.2021 на сайте СТБ!

В течение трех месяцев мы внимательно следили за взлетами и падениями людей со сверхспособностями. На каждом испытании экстрасенсы полностью отдавали себя и все свои силы. Однако дойти до финала удалось далеко не всем. Три финалистки – Жаля Алекперова, Мария Тихая и Патрисия Перу – на протяжении всего сезона показывали самые высокие результаты и поражали даром. Интересно, кто из трех участниц оказалась впереди? Узнайте прямо сейчас.

В 13 выпуске проекта Битва экстрасенсов 21 сезон (Украина) вы узнаете об: условиях съемки испытаний, мистических случаях на съемочных площадках, энергетических войнах между ясновидящими и самых сокровенных тайнах каждой финалистки. Оставайтесь с СТБ – загляните за кулисы самого мистического проекта страны.

Смотрите онлайн финал проекта Битва экстрасенсов 21 сезон 13 выпуск от 19.12.2021 – узнайте имя победительницы!

Смотрите онлайн Битва экстрасенсов – 21 сезон 12 выпуск от 12 декабря 2021