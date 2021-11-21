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Голландская фотохудожница Надежда Уильямс умоляет сильнейших экстрасенсов страны и мира о помощи. Недавно она увидела полтергейста – своего пращура, известного мецената и общественного деятеля Надежду фон Мекк. Ее дух приказал Надежде открыть тайну родового проклятия. Если героиня проекта Битва экстрасенсов 2021 этого не сделает, ее ждет смерть! В качестве подсказки дух послал фотохудожнице видение, в котором четко изображено одно из имений фон Мекк. Именно оно расположено на территории Украины, в селе Копылов. Экстрасенсы немедленно отправляются туда! Какие секреты скрывает дом? Узнайте прямо сейчас.

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