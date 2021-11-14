Самые сильные ясновидящие мира в проекте Битва экстрасенсов 21 сезон 8 выпуск от 14.11.2021 попытаются предсказать ближайшее будущее и найти причину смерти 16-летней Марии Бондаренко. Кому удастся пройти все испытания и приблизиться к финалу? Ответ ищите дальше.

В 8 выпуске проекта Битва экстрасенсов 2021 (Украина) жители села Бреусовка стремятся к справедливости. Этой весной, перед Пасхой, людей всколыхнула страшная новость: 16-летняя жительница Бреусовки Мария Бондаренко отдала Богу душу! Изуродованное тело погибшей обнаружили на окраине села. Все улики указывают на то, что Маричку сбила машина. По словам жителей, на участке дороги, где нашли тело, крутой поворот. Очень легко потерять управление автомобилем. Более того, на дороге были заметны тормозные следы, а на пеньке – голубая краска, которая, вероятно, откололась от авто во время удара. Однако это только предположение жителей Бреусовки. Официальное заключение правоохранителей – Мария погибла в результате отравления. На чьей стороне правда? И что действительно произошло в страстную пятницу? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн проект Битва экстрасенсов 21 сезон 8 выпуск от 14.11.2021 на СТБ.

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