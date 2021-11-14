Найсильніші ясновидці світу в проєкті Битва екстрасенсів 21 сезон 8 випуск від 14.11.2021 спробують передбачити найближче майбутнє та знайти причину смерті 16-річної Марії Бондаренко. Кому вдасться пройти всі випробування та наблизитися до фіналу? Відповідь шукайте далі.

У 8 випуску проєкту Битва екстрасенсів 2021 (Україна) жителі села Бреусівка прагнуть справедливості. Цієї весни, перед Великоднем, людей сколихнула страшна новина: 16-річна жителька Бреусівки Марія Бондаренко віддала Богу душу! Понівечене тіло загиблої знайшли на околиці села. Усі докази вказують на те, що Марічку збила машина. За словами мешканців, на ділянці дороги, де виявили тіло, крутий поворот. Дуже легко втратити керування автомобілем. Ба більше, на дорозі були помітні гальмівні сліди, а на пеньку – блакитна фарба, яка, ймовірно, відкололася від авто під час удару. Однак це лише припущення жителів Бреусівки. Офіційний висновок правоохоронців – Марія загинула внаслідок отруєння. На чиєму боці правда? І що насправді відбулося в страсну п’ятницю? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн проєкт Битва екстрасенсів 21 сезон 8 випуск від 14.11.2021 на СТБ.

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