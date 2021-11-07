У проєкті Битва екстрасенсів 21 сезон 7 випуск від 07.11.2021 триває запекле змагання за звання переможця. Кому сьогодні доля усміхнеться? Дізнайтеся просто зараз – новий тиждень надскладних випробувань починається!

Чи хотіли б ви дізнатися своє майбутнє? Впевнені, що більшість не проти побачити, що ж чекає на них завтра чи за кілька років. У 7 випуску проєкту Битва екстрасенсів 2021 (Україна) найсильніші ясновидці країни та світу спробують потрапити в майбутнє та передбачити його. Проте, як ми здогадаємось, що учасники говорять правду? У цьому випробуванні ми пішли на хитрість. Екстрасенси мають розповісти про майбутнє, яке вже відбулося! Чи введуть в оману ясновидців дитячі фотографії вже дорослих героїв? Усі подробиці завдання дізнайтеся просто зараз.

Не пропустіть розслідування справи 5-річної давності – дивіться онлайн проєкт Битва екстрасенсів 21 сезон 7 випуск від 07.11.2021 на сайті СТБ.

Дивіться онлайн Битва екстрасенсів – 21 сезон 6 випуск від 31 жовтня 2021