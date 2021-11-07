В проекте Битва экстрасенсов 21 сезон 7 выпуск от 07.11.2021 продолжается ожесточенная борьба за звание победителя. Кому сегодня судьба улыбнется? Узнайте прямо сейчас – новая неделя сверхсложных испытаний начинается!

Хотите ли вы узнать свое будущее? Уверены, что большинство не прочь увидеть, что же ждет их завтра или через несколько лет. В 7 выпуске проекта Битва экстрасенсов 2021 (Украина) сильнейшие ясновидящие страны и мира попытаются попасть в будущее и предсказать его. Однако, как мы догадаемся, что участники говорят правду? В этом испытании мы пошли на хитрость. Экстрасенсы должны рассказать об уже состоявшемся будущем! Введут ли в заблуждение ясновидящих детские фотографии уже взрослых героев? Все подробности задания узнайте прямо сейчас.

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