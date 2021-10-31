Новая неделя – новые и еще более сложные испытания! В проекте Битва экстрасенсов 21 сезон 6 выпуск от 31.10.2021 восьмерке сильнейших ясновидящих мира придется нелегко. Почему? И кому удастся приблизиться к заветной мечте, признанию и титулу победителя? Узнайте прямо сейчас!

В 6 выпуске проекта Битва экстрасенсов (Украина) 2021 году участникам придется искать человека в многомиллионном городе. Вы скажете, что это невозможно? Мы докажем обратное! Просто сейчас экстрасенсы должны посмотреть в «глаза» квадрокоптера, почувствовать, кто им управляет, и найти этого человека. Сложностей придаст и своеобразная местность – старый Подол, Андреевский спуск и руины Десятинной церкви. Место силы, которое может сбивать с толку ясновидящих. Кому удастся найти таинственного гостя? Ответ – дальше.

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