В проекте Битва экстрасенсов 21 сезон 5 выпуск от 24.10.2021 градус напряжения между участниками возрастает. Каждый стремится доказать свое первенство не только в справедливом поединке, но и используя запрещенные приемы. Накануне первой задачи Тарас Медведев нашел под своей дверью подклад – мертвую крысу с ритуальными иглами. А на самом испытании черный маг не смог сконцентрироваться и пройти его. Кто и за что решил проучить Тараса? Узнайте прямо сейчас!

В 5 выпуске проекта Битва экстрасенсов 2021 (Украина) ясновидящие будут пытаться пролить свет на самое громкое преступление прошлого года. В разгар новогодних и рождественских праздников произошло двойное жестокое убийство. Изуродованные тела двух девушек были найдены в шкафу на съемной квартире. Родственники погибших до сих пор не получили ответа на вопрос: кто и за что так жестоко поступил с юными красавицами. Смогут ли экстрасенсы вернуться в прошлое и рассказать подробности злополучного дня? Смотрите онлайн проект Битва экстрасенсов 21 сезон 5 выпуск от 24.10.2021 на сайте СТБ.

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