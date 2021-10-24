У проєкті Битва екстрасенсів 21 сезон 5 випуск від 24.10.2021 градус напруги між учасниками зростає. Кожен прагне довести свою першість не тільки в справедливому поєдинку, а й використовуючи заборонені прийоми. Напередодні першого завдання Тарас Медведєв знайшов під своїми дверима підклад – мертвого щура з ритуальними голками. А на самому випробуванні чорний маг не зміг сконцентруватися та пройти його. Хто та за що вирішив провчити Тараса? Дізнайтеся просто зараз!

У 5 випуску проєкту Битва екстрасенсів 2021 (Україна) ясновидці намагатимуться пролити світло на найгучніший злочин минулого року. У розпал новорічно-різдвяних свят відбулося подвійне жорстоке вбивство. Понівечені тіла двох дівчат були знайдені в шафі на орендованій квартирі. Родичі загиблих досі не отримали відповіді на запитання: хто та за що так жорстоко вчинив із юними красунями. Чи зможуть екстрасенси повернутися в минуле та розповісти подробиці того злощасного дня? Дивіться онлайн проєкт Битва екстрасенсів 21 сезон 5 випуск від 24.10.2021 на сайті СТБ.

Дивіться онлайн Битва екстрасенсів – 21 сезон 4 випуск від 17 жовтня 2021