Дивіться онлайн проєкт Битва екстрасенсів 21 сезон 4 випуск від 17.10.2021 на сайті СТБ – дізнайтеся, що чекає на десятку найсильніших ясновидців сьогодні.

Вода – чи не найважливіша та найзагадковіша речовина на планеті. Протягом кількох сотень років вчені намагаються дізнатися всі секрети, які вона приховує в собі. Не так давно стало відомо, що вода спроможна запам’ятовувати різноманітні події та під їхнім впливом змінювати свою структуру. У 4 випуску проєкту Битва екстрасенсів 2021 (Україна) ми разом із найсильнішими ясновидцями перевіримо це. Професор Михайло Васнєцов разом із глядачами-скептиками приготував для учасників складне завдання: розшифрувати пам’ять води та розповісти, що вона бачила. Чи підкориться водна стихія екстрасенсам? Дізнайтеся просто зараз.

Ще одне завдання цього тижня стане справжнім випробуванням не тільки для героїнь та ясновидців, а і для Марини Боржемської. Що та хто доведе до сліз експертку? Не пропустіть – дивіться онлайн проєкт Битва екстрасенсів 21 сезон 4 випуск від 17.10.2021.

Дивіться онлайн Битва екстрасенсів – 21 сезон 3 випуск від 10 жовтня 2021