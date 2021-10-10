Боротьба за звання найкращого в проєкті Битва екстрасенсів 21 сезон 3 випуск від 10.10.2021 тільки розпочалася, а напруга вже добряче відчувається. Що сьогодні чекає на одинадцятку найсильніших екстрасенсів? Залишайтеся з нами та переконайтеся в існуванні шостого чуття.

За традицією нового сезону проєкту Битва екстрасенсів-21 (Україна) пересічні українці отримали унікальну нагоду власноруч перевірити здібності учасників. І сьогоднішній випуск – не виняток. Ясновидці потраплять на традиційний український ярмарок у Пирогово, де їм доведеться і хмари розганяти, і думки качки читати, і майбутнє передбачати. Які неочікувані завдання приготують учасники ярмарку для екстрасенсів? Дізнайтеся зовсім скоро.

Не пропустіть розслідування жорстокого вбивства 12-річної Софійки із Яготина – дивіться онлайн проєкт Битва екстрасенсів 21 сезон 3 випуск від 10.10.2021 на СТБ. Дізнайтеся, чи вдалося ясновидцям розшукати винуватця.

Дивіться онлайн Битва екстрасенсів – 21 сезон 2 випуск від 3 жовтня 2021