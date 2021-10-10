Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Битва екстрасенсів 21 сезон. Випуск 3 від 10.10.2021

Дивіться онлайн Битва екстрасенсів 2021 (21 сезон) № випуск від 10 жовтня 2021. Битва екстрасенсів Україна 10.10.2021 - останній випуск онлайн
Випуск 3 | 10.10.2021 | Сезон 21

Боротьба за звання найкращого в проєкті Битва екстрасенсів 21 сезон 3 випуск від 10.10.2021 тільки розпочалася, а напруга вже добряче відчувається. Що сьогодні чекає на одинадцятку найсильніших екстрасенсів? Залишайтеся з нами та переконайтеся в існуванні шостого чуття.

За традицією нового сезону проєкту Битва екстрасенсів-21 (Україна) пересічні українці отримали унікальну нагоду власноруч перевірити здібності учасників. І сьогоднішній випуск – не виняток. Ясновидці потраплять на традиційний український ярмарок у Пирогово, де їм доведеться і хмари розганяти, і думки качки читати, і майбутнє передбачати. Які неочікувані завдання приготують учасники ярмарку для екстрасенсів? Дізнайтеся зовсім скоро.

Не пропустіть розслідування жорстокого вбивства 12-річної Софійки із Яготина – дивіться онлайн проєкт Битва екстрасенсів 21 сезон 3 випуск від 10.10.2021 на СТБ. Дізнайтеся, чи вдалося ясновидцям розшукати винуватця.

Дивіться онлайн Битва екстрасенсів – 21 сезон 2 випуск від 3 жовтня 2021

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Send