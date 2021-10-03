У проєкті Битва екстрасенсів 21 сезон 2 випуск від 03.10.2021 будуть відомі імена 12 найсильніших ясновидців, які вибороли право продовжити боротися за звання найкращого. Саме вони на етапі вибіркових випробувань змогли довести свою силу та шокували бувалих суддів своїми здібностями. Хто вони – учасники проєкту Битва екстрасенсів 2021 (Україна)? 2 випуск познайомить вас із ними.

Змагання починається! На ясновидців чекають два надскладні випробування, які вирішать їхню долю. Перше завдання для учасників придумуватимуть діти. Так-так, вам не почулося. Ніхто зі знімальної групи та батьків не знатиме, що малеча приготує для екстрасенсів. Тим паче деякі діти і взагалі вперше почують про людей із надздібностями. Залишайтеся з нами, буде дуже цікаво!

У другому випробуванні учасники шукатимуть таємницю смерті 14-річної Сабіни, повішене тіло якої родина знайшла в сараї на власному подвір’ї. Самогубство чи вбивство? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн проєкт Битва екстрасенсів 21 сезон 2 випуск від 03.10.2021 на сайті СТБ.

Дивіться онлайн Битва екстрасенсів – 21 сезон 1 випуск від 26 вересня 2021