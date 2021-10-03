В проекте Битва экстрасенсов 21 сезон 2 выпуск от 03.10.2021 будут известны имена 12 сильнейших ясновидящих, которые завоевали право продолжить бороться за звание лучшего. Именно они на этапе выборочных испытаний смогли доказать свою силу и шокировали бывалых судей своими способностями. Кто они – участники проекта Битва экстрасенсов 2021 (Украина)? 2 выпуск познакомит вас с ними.

Соревнование начинается! Ясновидящих ждут два сверхсложных испытания, которые решат их судьбу. Первое задание для участников будут придумывать дети. Да-да, вам не послышалось. Никто из съемочной группы и родителей не знает, что малыши приготовят для экстрасенсов. Тем более некоторые дети и вообще впервые услышат о людях со сверхспособностями. Оставайтесь с нами, будет очень интересно!

Во втором испытании участники будут искать тайну смерти 14-летней Сабины, повешенное тело которой семья нашла в сарае на собственном дворе. Самоубийство или убийство? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн проект Битва экстрасенсов 21 сезон 2 выпуск от 03.10.2021 на сайте СТБ.

Смотрите онлайн Битва экстрасенсов – 21 сезон 1 выпуск от 26 сентября 2021