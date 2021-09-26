Не пропустите возвращение самого мистического проекта Украины – смотрите онлайн Битва экстрасенсов 21 сезон 1 выпуск от 26.09.2021 на сайте СТБ!

После долгого перерыва соревнование за звание сильнейшего ясновидца страны возвращается. Новый сезон обещает быть как никогда ярким, скандальным и взрывным. Команда проекта поставила себе целью развенчать мифы о людях со сверхспособностями и доказать: экстрасенсы существуют, а их сила – настоящий дар.

В 1 выпуске проекта Битва экстрасенсов 2021 (Украина) вы увидите, что придется пройти претендентам на место среди сильнейших, чтобы доказать свои возможности. Ясновидящие будут укрощать водную стихию, узнавать, что происходит на дне глубокого озера, искать бочку без живой энергетики и раскрывать секреты американской звезды. Вы точно должны это увидеть! Смотрите онлайн Битва экстрасенсов 21 сезон 1 выпуск от 26.09.2021 на СТБ.

Смотрите онлайн Битва экстрасенсов 2021