В проекте Битва экстрасенсов 21 сезон 10 выпуск от 28.11.2021 ясновидящие получат уникальное приглашение погостить в звездном доме. К себе в гости участников самого мистического проекта страны пригласил профессиональный пловец, герой романтического реалити Холостяк 7 сезон Дмитрий Черкасов. Сегодня именно он с женой Александрой попытаются убедиться в наличии шестого чутья у экстрасенсов. Интересно, какие тайны скрывают стены дома Дмитрия и Александры? Вы будете в шоке от услышанного. Оставайтесь с нами – не пропустите настоящий эксклюзив.

С криком о помощи в 10 выпуск проекта Битва экстрасенсов 2021 (Украина) обратилась 18-летняя Ольга Ющенко. Недавно в ее жизни произошло горе – мать девочки погибла. После трагического события Оля стала ощущать присутствие духа мамы. Однако он не защищает ее, а пытается убить! Это просто не укладывается в голове… Как это возможно? Почему мама хочет затащить дочь на тот свет? И какую страшную тайну скрывает Ольга? Смотрите онлайн проект Битва экстрасенсов 21 сезон 10 выпуск от 28.11.2021 на СТБ.

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