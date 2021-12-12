Настало время финальных испытаний! В проекте Битва экстрасенсов 21 сезон 12 выпуск от 12.12.2021 тройка финалисток – Жаля Алекперова, Мария Тихая и Патрисия Перу – пройдут самые сложные испытания за всю историю мистического проекта. Кому хватит сил показать высокий результат? Оставайтесь с СТБ – следите за своей фавориткой!

В первом испытании 12 выпуска проекта Битва экстрасенсов 2021 (Украина) финалистки попытаются предсказать будущее, которое состоится ровно через 10 минут. Ясновидящим придется почувствовать, кого ждут пятеро женщин на крыше многоэтажки и для чего. А второе испытание станет самым резонансным за всю историю проекта! Экстрасенсы будут находить ответ на вопрос: кто вселяется в тело 10-летней девочки. Не пропустите – смотрите онлайн проект Битва экстрасенсов 21 сезон 12 выпуск от 12.12.2021.

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