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Video: Битва экстрасенсов 21 сезон. Выпуск 3 от 10.10.2021

Смотрите онлайн Битва экстрасенсов 2021 (21 сезон) № выпуск от 10 октября 2021. Битва экстрасенсов Украина 10.10.2021 - последний выпуск онлайн
Выпуск 3 | 10.10.2021 | Сезон 21

Борьба за звание лучшего в проекте Битва экстрасенсов 21 сезон 3 выпуск от 10.10.2021 только началась, а напряжение уже изрядно ощущается. Что сегодня ждет одиннадцать сильнейших экстрасенсов? Оставайтесь с нами и убедитесь в существовании шестого чувства.

По традиции нового сезона проекта Битва экстрасенсов-21 (Украина) рядовые украинцы получили уникальную возможность собственноручно проверить способности участников. И сегодняшний выпуск – не исключение. Ясновидящие попадут на традиционную украинскую ярмарку в Пирогово, где им придется и облака разгонять, и мысли утки читать, и будущее предвидеть. Какие неожиданные задачи приготовят участники ярмарки для экстрасенсов? Узнайте совсем скоро.

Не пропустите расследование жестокого убийства 12-летней Софии из Яготина – смотрите онлайн проект Битва экстрасенсов 21 сезон 3 выпуск от 10.10.2021 на СТБ. Узнайте, удалось ли ясновидящим разыскать виновника.

Смотрите онлайн Битва экстрасенсов – 21 сезон 2 выпуск от 3 октября 2021

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