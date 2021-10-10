Борьба за звание лучшего в проекте Битва экстрасенсов 21 сезон 3 выпуск от 10.10.2021 только началась, а напряжение уже изрядно ощущается. Что сегодня ждет одиннадцать сильнейших экстрасенсов? Оставайтесь с нами и убедитесь в существовании шестого чувства.

По традиции нового сезона проекта Битва экстрасенсов-21 (Украина) рядовые украинцы получили уникальную возможность собственноручно проверить способности участников. И сегодняшний выпуск – не исключение. Ясновидящие попадут на традиционную украинскую ярмарку в Пирогово, где им придется и облака разгонять, и мысли утки читать, и будущее предвидеть. Какие неожиданные задачи приготовят участники ярмарки для экстрасенсов? Узнайте совсем скоро.

Не пропустите расследование жестокого убийства 12-летней Софии из Яготина – смотрите онлайн проект Битва экстрасенсов 21 сезон 3 выпуск от 10.10.2021 на СТБ. Узнайте, удалось ли ясновидящим разыскать виновника.

Смотрите онлайн Битва экстрасенсов – 21 сезон 2 выпуск от 3 октября 2021