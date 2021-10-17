Смотрите онлайн проект Битва экстрасенсов 21 сезон 4 выпуск от 17.10.2021 на сайте СТБ – узнайте, что ждет десятку сильнейших ясновидящих сегодня.

Вода – чуть ли не самое важное и самое загадочное вещество на планете. В течение нескольких сотен лет ученые пытаются узнать все секреты, которые она скрывает в себе. Не так давно стало известно, что вода способна запоминать различные события и под их влиянием менять свою структуру. В 4 выпуске проекта Битва экстрасенсов 2021 (Украина) мы вместе с сильнейшими ясновидящими проверим это. Профессор Михаил Васнецов вместе со зрителями-скептиками приготовил для участников сложнейшую задачу: расшифровать память воды и рассказать, что она видела. Подчинится ли водная стихия экстрасенсам? Узнайте прямо сейчас.

Еще одна задача этой недели станет настоящим испытанием не только для героинь и ясновидящих, но и для Марины Боржемской. Что и кто доведет до слез эксперта? Не пропустите – смотрите онлайн проект Битва экстрасенсов 21 сезон 4 выпуск от 17.10.2021.

Смотрите онлайн Битва экстрасенсов – 21 сезон 3 выпуск от 10 октября 2021