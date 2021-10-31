Новий тиждень – нові та ще складніші випробування! У проєкті Битва екстрасенсів 21 сезон 6 випуск від 31.10.2021 вісімці найсильніших ясновидців світу доведеться нелегко. Чому? І кому вдасться наблизитися до заповітної мрії, визнання та титулу переможця? Дізнайтеся просто зараз!

У 6 випуску проєкту Битва екстрасенсів (Україна) 2021 учасникам доведеться шукати людину в багатомільйонному місті. Ви скажете, що це неможливо? Ми доведемо зворотне! Просто зараз екстрасенси мають поглянути у «вічі» квадрокоптера, відчути, хто ним керує, і знайти цю людину. Складнощів додасть і своєрідна місцевість – старий Поділ, Андріївський узвіз і руїни Десятинної церкви. Місце сили, яке може збивати з пантелику ясновидців. Кому вдасться відшукати таємничого гостя? Відповідь – далі.

Не пропустіть, як екстрасенси дізнаватимуться сімейний стан жінок, – дивіться онлайн проєкт Битва екстрасенсів 21 сезон 6 випуск від 31.10.2021 на сайті СТБ.

Дивіться онлайн Битва екстрасенсів – 21 сезон 5 випуск від 24 жовтня 2021