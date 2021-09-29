Как избавиться от бедности: советы от Ольги Янковской
Не секрет, что победительница 17 сезона «Битвы экстрасенсов» и эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» Ольга Янковская часто проверяет свои ритуалы на себе. По словам экстрасенса, ритуалом от бедности она тоже сильно подкорректировала свою жизнь. В чем же секрет? Читайте в материале!
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Если вы хотите избавиться от бедности, вам нужно провести небольшой магический ритуал.
Ритуал для избавления от бедности
Вам понадобится:
- одна белая свеча
- ладан
- куриное яйцо
- горшок с землей
- 3 зубчика чеснока
На яйце нужно написать всего лишь три слова: «нищета, бедность, злыдни».
Под ним нужно нарисовать спираль. Воскурите ладан, зажгите свечу. Подержите яйцо над ладаном со словами: «Все имеет начало и конец, вечно ничего не длится! То, что началось — пусть завершится, при мне не задержится и с дымом уйдет!»
С яйцом в руке обойдите каждый угол своего дома, сосредоточьтесь на спирали, визуализируя, как она закрутится.
Потом сразу же закопайте яйцо в горшочек с землей. Сверху, в форме треугольника, воткните в землю три зубчика чеснока. Как только увидите, что чеснок пророс зеленым побегом, отнесите горшок в безлюдное место и оставьте его там. Уходя, бросьте три пятака через левое плечо, не оглядываясь назад.
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