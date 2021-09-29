Как избавиться от бедности: советы от Ольги Янковской

Не секрет, что победительница 17 сезона «Битвы экстрасенсов» и эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» Ольга Янковская часто проверяет свои ритуалы на себе. По словам экстрасенса, ритуалом от бедности она тоже сильно подкорректировала свою жизнь. В чем же секрет? Читайте в материале!

Смотрите онлайн Битва экстрасенсов 21 сезон 1 выпуск от 26.09.2021

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Если вы хотите избавиться от бедности, вам нужно провести небольшой магический ритуал.

Ритуал для избавления от бедности

Вам понадобится:

одна белая свеча

ладан

куриное яйцо

горшок с землей

3 зубчика чеснока

На яйце нужно написать всего лишь три слова: «нищета, бедность, злыдни».

Под ним нужно нарисовать спираль. Воскурите ладан, зажгите свечу. Подержите яйцо над ладаном со словами: «Все имеет начало и конец, вечно ничего не длится! То, что началось — пусть завершится, при мне не задержится и с дымом уйдет!»

С яйцом в руке обойдите каждый угол своего дома, сосредоточьтесь на спирали, визуализируя, как она закрутится.

Потом сразу же закопайте яйцо в горшочек с землей. Сверху, в форме треугольника, воткните в землю три зубчика чеснока. Как только увидите, что чеснок пророс зеленым побегом, отнесите горшок в безлюдное место и оставьте его там. Уходя, бросьте три пятака через левое плечо, не оглядываясь назад.

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