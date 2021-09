Друге випробування «Битви екстрасенсів» організували жителі села Нові Петрівці!

Уже 26 вересня в ефір СТБ повернеться довгоочікуваний містичний проєкт «Битва екстрасенсів»! Щосезону він збирає серед своїх учасників найсильніших людей з екстрасенсорними здібностями і доводить, що надприродні сили існують ― і навіть ближче, ніж ми уявляємо.

Третина екстрасенсів після першого відбіркового випробування пройшла до другого етапу, в якому традиційно перевірятимуть їхню здатність відчувати живу та неживу енергії. Але ж теперь завдання для учасників придумають найвідданіші глядачі «Битви екстрасенсів», тож навіть команда проєкту і ведучий не знатимуть усіх нюансів випробування.

Щоб стати ще на крок ближче до заповітної дванадцятки, екстрасенси візьмуть на допомогу всі свої атрибути: ножі, чаші та бубни, карти Таро, мертву воду і навіть коров’ячий язик! Під час проходження випробування одним із учасників на знімальному майданчику навіть піде сніг… у квітні!

Чи пройдуть екстрасенси випробування мишами та вужами? І дух якого хлопчика відвертатиме їх від завдання? Уже 26 вересня о 18:40 на телеканалі СТБ ― виклик кидаєш ти!

