Уже 26 сентября в эфир СТБ вернется долгожданный мистический проект «Битва экстрасенсов»! Каждый сезон он собирает среди своих участников сильнейших людей с экстрасенсорными способностями и доказывает, что сверхъестественные силы существуют ― и даже ближе, чем мы себе представляем.

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Треть экстрасенсов после первого отборочного испытания прошла во второй этап, в котором традиционно будут проверять их способность чувствовать живую и неживую энергии. Но теперь задания для участников придумают самые преданные зрители «Битвы экстрасенсов», поэтому даже команда проекта и ведущий не будут знать всех нюансов испытания.

Чтобы стать еще на шаг ближе к заветной двенадцатке, экстрасенсы возьмут на помощь все свои атрибуты: ножи, чаши и бубны, карты Таро, мертвую воду и даже говяжий язык! Во время прохождения испытания одним из участников на съемочной площадке даже пойдет снег… в апреле!

Пройдут ли экстрасенсы испытание мышами и ужами? И дух какого мальчика будет отвлекать их от задания? Уже 26 сентября в 18:40 на телеканале СТБ ― вызов бросаешь ты!

Video: Второе испытание «Битвы экстрасенсов» организовали жители села Новые Петровцы! Известны подробности 2 испытания 21 сезона Битвы экстрасенсов в 2021 году. Смотрите анонс проекта Битва экстрасенсов 2021 Украина

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