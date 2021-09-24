Уже 26 вересня в ефір СТБ повернеться легендарний містичний проєкт «Битва екстрасенсів»! Щосезону він збирає серед своїх учасників найсильніших людей з екстрасенсорними здібностями і доводить, що надприродні сили існують ― і навіть ближче, ніж ми уявляємо.

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На учасників чекатиме третє традиційне випробування ― «Містер Х». Чи зможуть маги і чародії із зав’язаними очима відчути, хто перед ними?

«Містер Х» буде жінка. Жінка з залізним характером, як Ангела Меркель. Людина заможня. Я відчуваю багато золота. Думаю, це буде чоловік. Темпераментний. Дзідзьо, напевно. Людина, яка має неначе дві країни, одну рідну. Можливо, це Міла Йовович. Я коли був юнаком, займався боксом. Ця людина робить щось таке, дуже схоже. Я не знаю, як це розуміти, та я бачу Білла Клінтона зараз…

У 21-му сезоні «Битви екстрасенсів» учасників перевірятиме зірка, яка зривала оплески найвпливовіших людей світу. 42-й президент США Білл Клінтон аплодував їй стоячи. Людина-легенда, українська гордість і зірка українського спорту.

Для участі у проєкті «Містер Х» прилетів з Америки, де зараз проживає з сім’єю. «Битва екстрасенсів» ― одна з їхніх найулюбленіших програм.

«Мої діти з цікавістю спостерігають за цим проєктом. Зараз я сиджу в цьому залі і, звичайно ж, нервую, тому що не знаю, чого можна очікувати. Але я хочу відкрити свої таємниці».

Ця людина досягла успіху за допомогою магії? Потерпала від аб’юзу в стосунках? Пережила напад, після якого перенесла складну операцію?

Перевірте свої здібності разом з екстрасенсами ― хто сидітиме в кріслі загадкового зіркового гостя? Уже 26 вересня о 18:40 на телеканалі СТБ ― виклик кидаєш ти!

Video: Білл Клінтон, Дзідзьо чи сама Мадонна: хто «Містер Х» на «Битві екстрасенсів»? Стали відомі подробиці 3 випробування 21 сезону Битви екстрасенсів в 2021 році. Дивіться анонс проєкту Битва екстрасенсів 2021 Україна

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