Білл Клінтон, Дзідзьо чи сама Мадонна: хто «Містер Х» на «Битві екстрасенсів»?

Уже 26 вересня в ефір СТБ повернеться легендарний містичний проєкт «Битва екстрасенсів»! Щосезону він збирає серед своїх учасників найсильніших людей з екстрасенсорними здібностями і доводить, що надприродні сили існують ― і навіть ближче, ніж ми уявляємо.

На учасників чекатиме третє традиційне випробування ― «Містер Х». Чи зможуть маги і чародії із зав’язаними очима відчути, хто перед ними?

У 21-му сезоні «Битви екстрасенсів» учасників перевірятиме зірка, яка зривала оплески найвпливовіших людей світу. 42-й президент США Білл Клінтон аплодував їй стоячи. Людина-легенда, українська гордість і зірка українського спорту.

Для участі у проєкті «Містер Х» прилетів з Америки, де зараз проживає з сім’єю. «Битва екстрасенсів» ― одна з їхніх найулюбленіших програм.

Ця людина досягла успіху за допомогою магії? Потерпала від аб’юзу в стосунках? Пережила напад, після якого перенесла складну операцію?

Перевірте свої здібності разом з екстрасенсами ― хто сидітиме в кріслі загадкового зіркового гостя? Уже 26 вересня о 18:40 на телеканалі СТБ ― виклик кидаєш ти!

