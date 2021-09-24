Уже 26 сентября в эфир СТБ вернется легендарный мистический проект «Битва экстрасенсов»! Каждый сезон он собирает среди своих участников сильнейших людей с экстрасенсорными способностями и доказывает, что сверхъестественные силы существуют ― и даже ближе, чем мы себе представляем.

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Участников ждет третье традиционное испытание ― «Мистер Х». Смогут ли маги и чародеи с завязанными глазами почувствовать, кто перед ними?

«Мистер Х» будет женщина. Женщина с железным характером, как Ангела Меркель. Человек богатый. Я чувствую много золота. Думаю, это будет мужчина. Темпераментный. Дзидзьо, наверное. Человек, который имеет будто две страны, одну родную. Возможно, это Милла Йовович. Я когда был юношей, занимался боксом. Этот человек делает что-то такое, очень похожее. Я не знаю, как это понимать, но я вижу Билла Клинтона сейчас…

В 21-ом сезоне «Битвы экстрасенсов» участников будет проверять звезда, которая срывала аплодисменты самых влиятельных людей мира. 41-й президент США Билл Клинтон аплодировал ей стоя. Человек-легенда, украинская гордость и звезда украинского спорта.

Для участия в проекте «Мистер Х» прилетел из Америки, где сейчас проживает с семьей. «Битва экстрасенсов» ― одна из их любимейших программ.

«Мои дети с интересом наблюдают за этим проектом. Сейчас я сижу в этом зале и, конечно же, нервничаю, потому что не знаю, чего можно ожидать. Но я хочу открыть свои тайны».

Этот человек достиг успеха с помощью магии? Страдал от абьюза в отношениях? Пережил нападение, после которого перенес тяжелую операцию?

Проверьте свои способности вместе с экстрасенсами ― кто будет сидеть в кресле загадочного звездного гостя? Уже 26 сентября в 18:40 на телеканале СТБ ― вызов бросаешь ты!

Video: Билл Клинтон, Дзидзьо или сама Мадонна: кто «Мистер Х» на «Битве экстрасенсов»? Известны подробности 3 испытания 21 сезона Битвы экстрасенсов в 2021 году. Смотрите анонс проекта Битва экстрасенсов 2021 Украина

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