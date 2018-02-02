Сьогодні о 20:00 на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра 4-серійного фільму «Список бажань».

У головних ролях знялися українська актриса Ольга Гришина і білоруський актор Дмитро Мухін. Також у фільмі з’являться Олексій Вертинський та Ахтем Сеїтаблаєв. Зйомки проходили в Києві та Буковелі.

За сюжетом головна героїня Маша жила звичайним нудним життям, терпіла глузування начальника і не вірила в чудеса, а потім одночасно безнадійно закохалася, дізналася про те, що у неї рак четвертої стадії й жити їй залишилося лише півроку. Дівчина вирішила, що не буде витрачати час на боротьбу з тим, що її вбиває, а просто написала список бажань і приготувалася їх виконувати. Ось тільки у Всесвіту завжди свої плани, і Маша – не виняток.

«Цей фільм про дівчину, яка, виявивши у себе рак, вирішує міняти своє життя на краще. На жаль, ми розуміємо, скільки всього упустили, тільки тоді, коли трапляється щось погане», – коментує режисер фільму Ксенія Бугримова.

Не пропустіть прем’єру фільму сьогодні, 2 лютого о 20:00 на СТБ!