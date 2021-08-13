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«Звана вечеря»-2 выпуск 6: что подаст на ужин Эпифанио Лопес?

13.08.2021

В субботу, 14 августа, в 18:40 зрители телеканала СТБ увидят 6 выпуск 2 сезона шоу «Звана вечеря», в котором люди самых разных профессий, достатка, возраста, увлечений, жизненных устремлений и кулинарных пристрастий удивляют своих гостей ужином и гостеприимством. Встречайте новую четверку ярких героев!

В новом выпуске любимого семейного шоу в гостеприимстве посоревнуюся: участница «МастерШеф», старший инспектор полиции Дарницкого района города Киева — Екатерина Демьянова; модель, прославившаяся не именем в фешн-индустрии, а скандалом в Дубае, — Яна Грабощук; актер, боксер и сердцеед — Эпифанио Лопес и самый молодой в Украине глава ОТГ — Артем Кухаренко. Кто из этой четверки сумеет приготовить самый лучший ужин и впечатлить гостей приемом? Что по душе будет героям: домашние блюда, угощения латиноамериканской кухни, полезные вкусности или калорийные мясные лакомства? 

Смотреть онлайн 1 выпуск 2 сезона Звана вечеря от 19.07.2021

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