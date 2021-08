У суботу, 14 серпня, о 18:40 глядачі телеканалу СТБ побачать 6 випуск 2 сезону шоу «Звана вечеря», в якому люди найрізноманітніших професій, достатку, віку, захоплень, життєвих прагнень і кулінарних уподобань дивують своїх гостей вечерею і гостинністю. Зустрічайте нову четвірку яскравих героїв!

У новому випуску улюбленого сімейного шоу в гостинності позмагаються: учасниця «МастерШеф», старша інспекторка поліції Дарницького району міста Києва ― Катерина Дем’янова; модель, яка прославилася не ім’ям у фешн-індустрії, а скандалом в Дубаї, ― Яна Грабощук; актор, боксер і серцеїд ― Епіфаніо Лопес і наймолодший в Україні голова ОТГ ― Артем Кухаренко. Хто з цієї четвірки зуміє приготувати найкращу вечерю і вразити гостей прийомом? Що припаде до душі героям: домашні страви, частування латиноамериканської кухні, корисні смаколики чи калорійні м’ясні ласощі?

