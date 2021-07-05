Кулинарные вечера на СТБ продолжаются! С 19 июля в эфире телеканала – премьерные выпуски любимого шоу «Звана вечеря».

«Звана вечеря» – это украинская адаптация популярного британского проекта «Come Dine with Me» компании ITV. В каждом выпуске за одним столом встретятся четыре ярких участника с кардинально разными представлениями об идеальном ужине. Они будут готовить свои коронные блюда, ходить друг к другу в гости, демонстрировать хозяйское радушие, а также оценивать угощения и гостеприимство соперников, чтобы по итогу определить победителя.

Герои проекта – люди самых разных профессий, достатка, возраста, увлечений, жизненных стремлений и кулинарных пристрастий. Им совсем не обязательно уметь готовить ресторанные блюда и претендовать на звезду Мишлен. Главная их задача – расположить конкурентов, с которыми они совершенно не знакомы, продемонстрировать гостеприимство и вкусно накормить.

Участники оценят друг друга по трем пунктам от 1 до 10: приготовленные блюда, гостеприимство и концепция вечера. Победителем станет тот, кто собрал наибольшее количество баллов от конкурентов. Он получит денежный приз в размере 30 тысяч гривен.

Героями новых выпусков шоу «Звана вечеря» станут: артист балета Верки Сердючки, педагог по вокалу в телешоу «Україна має талант» и «Х-фактор» Галина Голубева, певец и финалист шоу «Х-фактор» Александр Кривошапко, а также участники шоу «МастерШеф» Лилия Сорокина, Катя Демьянова и Алик Мкртчян.

Video: На СТБ выйдут новые выпуски шоу «Звана вечеря» Когда Звана вечеря выходит в эфир телеканала СТБ в 2021 году? Уже известна дата старта шоу Звана вечеря (Званый ужин) на СТБ

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