Уже скоро на телеканале СТБ состоится премьера фильма Студии Оксаны Байрак «Цветотерапия любви» – новой 4-серийной картины из киноцикла «Знаки любви». Мелодраматический триллер будет посвящен женщине-Водолею.

Главная героиня фильма «Цветотерапия любви» – 35-летняя Александра (Натали Старынкевич), известный столичный психотерапевт с многолетней практикой. Она – единственный в стране специалист, работающий с пациентами по уникальной методике аура-сомы – цветотерапии, позволяющей с помощью цвета понять состояние, настрой и природу каждого человека.

К Саше за помощью обращается ее друг Андрей (Валентин Томусяк), майор из прокуратуры. 17 лет назад он спас Сашу от насильника, который чуть не убил девушку в ночном клубе. Сейчас Андрей ведет дело, которое гремит на весь город вот уже несколько месяцев: удалось задержать подозреваемого в серии убийств молодых женщин. Майор уверен, что задержанный Круглов (Дмитрий Лавров) виновен, однако дело тормозится из-за недостаточности фактических улик. Задача Александры – с помощью своей методики понять человеческую сущность и ответить на главный вопрос: действительно ли Круглов – тот самый маньяк, о котором несколько лет неустанно писали все городские газеты. Расследуя это дело, Андрей замечает, что Саша испытывает к нему не только профессиональный интерес…

Легендарный режиссер и королева мелодрам Оксана Байрак стала генеральным продюсером и сценаристом картины, а режиссером этого проекта пригласила известного Александра Тименко.

«Я сама Водолей и приступила к написанию сценария с пристрастно-восторженным удовольствием, – улыбаясь, рассказывает Оксана Байрак. – Изначально вектор моего настроения был направлен в сторону юмора, легкости и романтики. Но тут же вступила сама с собой в противоречие и с восклицаниями: “Нет-нет-нет!” – решила показать, на что способен этот самый непредсказуемый знак, когда ему наносят душевную травму, разбивая вдребезги ощущение чистоты окружающего мира. Этот знак космический. Водолеи – выдающиеся люди, с другой планеты! Так что “Цветотерапия любви” – тоже витиевато-сложный, непростой фильм. Зрителей ждет мелодраматический триллер!»

Главные роли исполнили звезды нашумевшего телебестселлера «Ничто не случается дважды» – Натали Старынкевич и Валентин Томусяк, а ключевого антагониста сыграл актер Дмитрий Лавров. Также в фильме задействованы Ефросинья Мельник, Алла Масленникова, Артем Вильбик и другие.

Генеральный продюсер: Оксана Байрак.

Режиссер-постановщик: Александр Тименко.

Оператор-постановщик: Алексей Цвелодуб.

Напомним, что уникальный киноцикл «Знаки любви» – это 12 самостоятельных 4-серийных фильмов о любви, в каждом главная героиня – женщина, которая родилась под определенным знаком зодиака. Первой на экраны вышла работа о женщине-Львице, также зрители узнают, как могут любить женщина-Дева и женщина-Овен.

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