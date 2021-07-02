Уже скоро на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра фільму Студії Оксани Байрак «Кольоротерапія кохання» – нової 4-серійної стрічки з кіноциклу «Знаки кохання». Мелодраматичний трилер буде присвячений жінці-Водолію.

Головна героїня «Кольоротерапії кохання» – 35-річна Олександра (Наталі Старинкевич), відома столична психотерапевтка з багаторічним практичним досвідом. Вона єдина в країні фахівчиня, яка працює з пацієнтами за унікальною методикою аура-соми – кольоротерапії, що дає змогу за допомогою кольору зрозуміти стан, настрій і природу кожної людини.

До Саші по допомогу звертається її друг Андрій (Валентин Томусяк), майор з прокуратури. 17 років тому він урятував Сашу від ґвалтівника, який мало не вбив дівчину в нічному клубі. Зараз Андрій веде справу, яка гримить на все місто ось уже кілька місяців: вдалося затримати підозрюваного в серії вбивств молодих жінок. Майор упевнений, що затриманий Круглов (Дмитро Лавров) винен, проте справа гальмується через недостатність фактичних доказів. Завдання Олександри – за допомогою своєї методики зрозуміти людську сутність і відповісти на головне запитання: чи справді Круглов – той самий маніяк, про якого кілька років невпинно писали всі міські газети. Розслідуючи цю справу, Андрій зауважує, що Саша відчуває до нього не тільки професійний інтерес…

Легендарна режисерка та королева мелодрам Оксана Байрак стала генеральною продюсеркою і сценаристкою стрічки, а режисером цього проєкту запросила відомого Олександра Тименка.

«Я сама Водолій і взялася за написання сценарію з пристрасно-захопленим задоволенням, – усміхаючись, розповідає Оксана Байрак. – Спочатку вектор мого настрою був спрямований у бік гумору, легкості і романтики. Але тут же вступила сама з собою в суперечність і з вигуками: “Ні-ні-ні!” – вирішила показати, на що здатний цей непередбачуваний знак, коли йому завдають душевної травми, розбиваючи на друзки відчуття чистоти навколишнього світу. Цей знак космічний. Водолії – видатні люди, з іншої планети! Так що “Кольоротерапія кохання” – теж вигадливо-складний, непростий фільм. На глядачів чекає мелодраматичний трилер!»

Головні ролі виконали зірки гучного телебестселера «Ніщо не трапляється двічі» – Наталі Старинкевич і Валентин Томусяк, а ключового антагоніста зіграв актор Дмитро Лавров. Також у фільмі задіяні Єфросинія Мельник, Алла Масленникова, Артем Вільбік та інші.

Генеральна продюсерка: Оксана Байрак.

Режисер-постановник: Олександр Тименко.

Оператор-постановник: Олексій Цвілодуб.

Нагадаємо, що унікальний кіноцикл «Знаки кохання» – це 12 самостійних 4-серійних фільмів про кохання, де в кожному головна героїня – жінка, яка народилася під певним знаком зодіаку. Першою на екрани вийшла робота про жінку-Лева, також глядачі дізнаються, як можуть кохати жінка-Діва і жінка-Овен.

Більше на тему: Що потрібно знати про новий сезон легендарної драми «Кріпосна»

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ