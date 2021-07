Кулінарні вечори на СТБ тривають. З 19 липня в ефірі телеканалу — прем’єрні випуски улюбленого шоу «Звана вечеря».

«Звана вечеря» — це українська адаптація популярного британського проєкту «Come Dine with Me» компанії ITV. У кожному випуску за одним столом зустрінуться чотири яскраві учасники з кардинально різними уявленнями про ідеальну вечерю. Вони будуть готувати свої коронні страви, ходити один до одного в гості, демонструвати хазяйську привітність, а також оцінювати частування і гостинність суперників, щоб за підсумком визначити переможця.

Герої проєкту — люди найрізноманітніших професій, достатку, віку, захоплень, життєвих прагнень і кулінарних уподобань. Їм зовсім не обов’язково вміти готувати ресторанні страви і претендувати на зірку «Мішлен». Головне їхнє завдання — привернути до себе конкурентів, з якими вони абсолютно не знайомі, продемонструвати гостинність і смачно нагодувати.

Учасники оцінюватимуть одне одного за трьома пунктами від 1 до 10: приготовані страви, гостинність і концепція вечора. Переможцем стане той, хто зібрав найбільшу кількість балів від конкурентів. Він отримає грошовий приз у розмірі 30 тисяч гривень.

Героями нових випусків стануть: артист балету Вєрки Сердючки, педагог із вокалу в телешоу «Україна має талант» та «Х-фактор» Галина Голубєва, співак і фіналіст шоу «Х-фактор» Олександр Кривошапко, а також учасники шоу «МастерШеф» Лілія Сорокіна, Катя Дем’янова та Алік Мкртчян.

