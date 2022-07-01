Знову холостяк? Дмитро Черкасов стане героєм нового випуску «Як ти?» з Григорієм Решетником

Цієї суботи, 2 липня, о 9:30 в ефірі та на офіційному Youtube-каналі СТБ вийде шостий випуск проєкту «Як ти?» з Григорієм Решетником. Відверто про особисте та наболіле цього разу розповість екс-Холостяк, чемпіон з плавання, який прославляв Україну за кордоном, Дмитро Черкасов. Невже він знову холостяк? Та як війна вплинула на життя Дмитра?

Дмитро Черкасов – головний герой сьомого сезону романтичного реаліті «Холостяк». І хоч стосунки з обраницею у проєкті не склалися, вже через декілька місяців після фіналу сезону Дмитро познайомився з майбутньою дружиною – Олександрою. Дівчина побачила красеня у проєкті і сама йому написала. Пара народила сина Марка, а також разом виховувала Тимофія, дитину від першого шлюбу Олександри.

Як рятувався з-під обстрілів Дмитро? Про кого він думав на порозі смерті? Чому більше не є опікуном своїх синів? Та невже харизматичний чоловік знову Холостяк?

«Я ніколи в житті цього не вибачу», – поділиться таємницею його дружина. Про що піде мова?

Не пропустіть відверті зізнання Дмитра Черкасова у проєкті «Як ти?» з Григорієм Решетником цієї суботи, 2 липня о 9:30, в ефірі та на офіційному Youtube-каналі СТБ.

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