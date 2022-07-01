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Снова холостяк? Дмитрий Черкасов станет героем нового выпуска «Як ти?» с Григорием Решетником

01.07.2022

В эту субботу, 2 июля в 9:30, в эфире и на официальном Youtube-канале СТБ выйдет шестой выпуск проекта «Як ти?» с Григорием Решетником. Откровенно о личном и наболевшем на этот раз расскажет экс-Холостяк, чемпион по плаванию, прославлявший Украину за границей, Дмитрий Черкасов. Неужели он снова холостяк? Как война повлияла на жизнь Дмитрия?

Дмитрий Черкасов станет героем проекта Як ти? с Григорием Решетником | Телеканал СТБ

Дмитрий Черкасов – главный герой седьмого сезона романтического реалити «Холостяк». И хотя отношения с избранницей в проекте не сложились, уже через несколько месяцев после финала сезона Дмитрий познакомился с будущей женой Александрой. Девушка увидела красавца в проекте и сама ему написала. Пара родила сына Марка, а также вместе воспитывала Тимофея, ребенка от первого брака Александры.

Как спасался из-под обстрелов Дмитрий? О ком он думал на пороге смерти? Почему не является опекуном своих сыновей? И неужели харизматичный мужчина снова Холостяк?

«Я никогда в жизни этого не прощу», — поделится тайной его жена. О чем пойдет речь?

Не пропустите откровенные признания Дмитрия Черкасова в проекте «Як ти?» с Григорием Решетником в эту субботу, 2 июля в 9:30, в эфире и на официальном Youtube-канале СТБ.

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