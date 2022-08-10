Євген Клопотенко про харчування військових та роботу під час війни у проєкті «Як ти?»

У минулому випуску проєкту СТБ «Як ти?» з Григорієм Решетником про життя після 24 лютого розповів шеф-кухар та переможець «МастерШеф»-5 Євген Клопотенко. Чому зараз найкращий час для відкриття ресторану та як Євген позбавляв російські заклади світових нагород – у великому ексклюзивному інтерв’ю.

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Про відкриття закладу під час війни

Ми до сих пір готуємо по 300 порцій на день у ресторані у Львові. До 12:00 годуємо безкоштовно, а після 12 – вже за гроші. У ресторані, який я відкрив, працюють переселенці. У них є робота. Зараз ти відкриваєш ресторан не просто для того, щоб заробляти бабки, а з соціальною метою. І сьогодні для цього найкращий час. Люди простіше до всього ставляться – ніхто не скаже, що у закладі якесь не таке освітлення чи офіціант. Я придбав старе кафе, ми відмили його, і два місяці воно було забите. Також придбав ферму, де будемо вирощувати зелень та овочі.

Про благодійні проекти за кордоном

Словами не передати, наскільки це складно – поїхати за кордон на 7−10 днів, організувати п’ять звані вечері. На другий день стоїш такий «зелений», а тобі: «Євгене, розповідайте». Готую високу кухню, рівень — найдорожчий у світі. Наприклад, судак, замаринований в тархуні, буряковому соці з лимоном, знизу – мус з білого шоколаду і буряку, а зверху – песто з бджіл. Ми збираємо до сих пір в місяць десь 25−30 тисяч євро, купуємо машини, сухпайки і відправляємо на прифронтові території.

Про харчування українських військових

У військових є харчування в частинах, а є сухі пайки. Я дегустував сухі пайки і вони супер круті! Ми перша країна у світі, де борщ є у складі сухого пайку. Є питання щодо харчування у військових частинах. Адже їжа – це частина морального духу. Коли відкриваєш російські сухі пайки, то розумієш, що тебе гімном годують. Ось і є відповідь на питання – навіщо покращувати харчування. Хочеться дати українським солдатам відчуття, що про них піклуються.

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Як Клопотенко позбавляє російські ресторани світових відзнак

У російських ресторанів уже не буде світових нагород. Вони в цьому році увійшли до «Червоного путівника Мішлен». Тепер їм треба підтвердити статус наступного року, але вони його не підтвердять. Туди ніхто не поїде, туристів немає. Країна канцельована. Ми зробили величезне діло. Довели, що борщ – українська страва, а не російська. Перед нами вибачились і зрозуміли проблему. Є й інші премії – росію позбавили і їх.

Дивіться проєкт «Як ти?» з Григорієм Решетником» щосуботи о 9:30 в ефірі та на ютуб-каналі СТБ.

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