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Як ти

Евгений Клопотенко о питании военных и работе во время войны в проекте «Як ти?»

10.08.2022

В прошлом выпуске проекта СТБ «Як ти?» с Григорием Решетником о жизни после 24 февраля рассказал шеф-повар и победитель «МастерШеф»-5 Евгений Клопотенко. Почему сейчас лучшее время для открытия ресторана и как Евгений лишал российские заведения мировых наград – в большом эксклюзивном интервью.

Евгений Клопотенко рассказал о работе во время войны и питании военных

Фото — Instagram

Об открытии заведения во время войны

Мы до сих пор готовим по 300 порций в день в ресторане во Львове. До 12:00 кормим бесплатно, а после 12 – уже за деньги. В ресторане, который я открыл, трудятся переселенцы. У них есть работа. Сейчас ты открываешь ресторан с социальной целью. И сегодня для этого лучшее время. Люди проще ко всему относятся – никто не скажет, что в заведении какое-нибудь не такое освещение или официант. Я купил старое кафе, мы отмыли его, и два месяца оно было убито. Также купил ферму, где будем выращивать зелень и овощи.

О благотворительных проектах за границей

Словами не передать, насколько это сложно – уехать за границу на 7-10 дней, организовать пять так называемых ужинов. На другой день стоишь такой «зеленый», а тебе: «Евгений, рассказывайте». Готовлю высокую кухню, уровень самый дорогой в мире. Например, судак, маринованный в тархуне, свекольном соке с лимоном, снизу – мусс из белого шоколада и свеклы, а сверху – песто из пчел. Мы собираем до сих пор в месяц где-то 25-30 тысяч евро, покупаем машины, сухпайки и отправляем на прифронтовые территории.

О питании украинских военных

У военных есть питание в частях, а есть сухие пайки. Я дегустировал сухие пайки и они супер крутые! Мы первая страна в мире, где борщ в составе сухого пайка. Есть вопросы по питанию в воинских частях. Ведь еда – это часть нравственного духа. Когда открываешь русские сухие пайки, то понимаешь, что тебя кормят гавном. Вот и есть ответ на вопрос – зачем улучшать питание. Хочется дать украинским солдатам ощущение, что о них заботятся.

Больше по теме: Точный рецепт борща-сухпайка

Как Клопотенко лишает российские рестораны мировых знаков отличия

В российских ресторанах уже не будет мировых наград. Они в этом году вошли в «Красный путеводитель Мишлен». Теперь им нужно подтвердить статус на следующий год, но они его не подтвердят. Туда никто не уедет, туристов нет. Страна канцеллированная. Мы совершили огромное дело. Доказали, что борщ – украинское блюдо, а не русское. Перед нами извинились и поняли проблему. Есть и другие премии – россия лишилась и их.

Смотрите проект «Як ти?» с Григорием Решетником» каждую субботу в 9:30 в эфире и на ютуб-канале СТБ.

Більше на тему: Що приготувати під час війни? Рецепт солодкого рисового пудингу від Євгена Клопотенка

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