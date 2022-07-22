Стосунки з Еллертом та поява батька Платона: героїнею нового випуску «Як ти?» стане Ксенія Мішина

Цієї суботи, 23 липня, о 9:30 в ефірі та на офіційному Youtube-каналі СТБ вийде дев’ятий випуск проєкту «Як ти?» з Григорієм Решетником. Цього разу відверто про особисте розповість акторка, перша Холостячка країни – Ксенія Мішина. Про спілкування з Олександром Еллертом, евакуацію з сином та появу батька Платона – у великому ексклюзивному інтерв’ю.

«Цієї суботи у мене в гостях дівчина, чиє кохання народжувалося на ваших очах. Талановита акторка, перша Холостячка України – Ксенія Мішина», – анонсує героїню ведучий.

Ксенія Мішина народилася у Севастополі. Пізніше переїхала до Києва, де і стала акторкою. Найбільшої популярності здобула завдяки ролі поміщиці Лідії Шефер у серіалі «Кріпосна». Після чого талановита дівчина перемогла у зірковому танцювальному проєкті. Згодом на очах у всієї країни Ксенія ризикнула знайти кохання у реаліті СТБ «Холостячка». У фіналі першого сезону обранцем Мішиної став Олександр Еллерт, але стосунки пари не були гладкими та ідеальними.

Ксенія сама виховує сина Платона. З його батьком розійшлася після численних скандалів.

Як рятувала себе та свого сину у перший день війни екс-Холостячка Ксенія Мішина? На що пішов Еллерт, аби допомогти їй? А також – сенсаційне зізнання про появу батька Платона та хейт у соцмережах!

Не пропустіть відверте інтерв’ю Ксенії Мішиної у проєкті «Як ти?» з Григорієм Решетником цієї суботи, 23 липня, о 9:30 в ефірі та на офіційному Youtube-каналі СТБ.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.