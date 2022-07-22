Отношения с Эллертом и появление отца Платона: героиней нового выпуска «Як ти?» станет Ксения Мишина

В эту субботу, 23 июля, в 9:30 в эфире и на официальном Youtube-канале СТБ выйдет девятый выпуск проекта «Як ти?» с Григорием Решетником. На этот раз откровенно о личном расскажет актриса, первая Холостячка страны – Ксения Мишина. Об общении с Александром Эллертом, эвакуации с сыном и появлении отца Платона – в большом эксклюзивном интервью.

«В эту субботу у меня в гостях девушка, чья любовь рождалась на ваших глазах. Талантливая актриса, первая Холостячка Украины – Ксения Мишина», – анонсирует героиню ведущий.

Ксения Мишина родилась в Севастополе. Позже переехала в Киев, где и стала актрисой. Наибольшую популярность приобрела благодаря роли помещицы Лидии Шефер в сериале «Крепостная». После этого талантливая девушка победила в звездном танцевальном проекте. Впоследствии на глазах у всей страны Ксения рискнула обрести любовь в реалити СТБ «Холостячка». В финале первого сезона избранником Мишиной стал Александр Эллерт, но отношения пары не были гладкими и идеальными.

Ксения сама воспитывает сына Платона. С его отцом разошлась после многочисленных скандалов.

Как спасала себя и своего сына в первый день войны экс-Холостячка Ксения Мишина? На что пошел Эллерт, чтобы помочь ей? А также сенсационное признание о появлении отца Платона и хейт в соцсетях!

Не пропустите откровенное интервью Ксении Мишиной в проекте «Як ти?» с Григорием Решетником в эту субботу, 23 июля, в 9:30 в эфире и на официальном Youtube канале СТБ.

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