Про війну, передбачення про Україну та сім’ю: героїнею нового випуску «Як ти?» стане Олена Курилова

Цієї суботи, 13 серпня, о 9:30 в ефірі та на офіційному Youtube-каналі СТБ вийде дванадцятий випуск проєкту «Як ти?» з Григорієм Решетником. Цього разу відверто про особисте розповість двічі переможниця «Битви екстрасенсів» та експертка проєкту «Слідство ведуть екстрасенси» Олена Курилова. Що чекає на Україну? І як закінчиться війна? Дивіться вже цієї суботи!

Фото – Instagram

Олена Курилова – двічі переможець «Битви екстрасенсів» в Україні – шостого («Чорні та білі») і восьмого («Боротьба континентів») сезонів. Експерт проєктів «Все буде добре» та «Слідство ведуть екстрасенси».

Спадкова провидиця. Свій дар успадкувала від прадіда – священика, цілителя і ясновидця, репресованого за сталінських часів. Довгий час вивчала магічні методики, в тому числі білу і чорну магію. Зцілює, передбачає катастрофи та стихійні лиха. У роботі використовує дзеркала. За освітою фармацевт. Одружена. Виховує доньку.

Як Олена Курилова рятувала себе та свою сім’ю у перший день війни?

Коли саме відчула, що війна – на порозі?

А також – сенсаційне передбачення про те, коли закінчиться війна!

Не пропустіть відверте інтерв’ю Олени Курилової у проєкті «Як ти?» з Григорієм Решетником цієї суботи,13 серпня, о 9:30 в ефірі та на офіційному Youtube-каналі СТБ.

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