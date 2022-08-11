Проєкти
МастерШеф
МастерШеф
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Як ти
Як ти
 Все буде добре
Все буде добре
 Прокинься з Ектором
Прокинься з Ектором
 Супермама
Супермама
 Серіали
Серіали
 Таємниці ДНК
Таємниці ДНК
 Сліпа
Сліпа
 Україна має талант
Україна має талант
Всі проєкти
ru
Як ти

Про війну, передбачення про Україну та сім’ю: героїнею нового випуску «Як ти?» стане Олена Курилова

11.08.2022

Цієї суботи, 13 серпня, о 9:30 в ефірі та на офіційному Youtube-каналі СТБ вийде дванадцятий випуск проєкту «Як ти?» з Григорієм Решетником. Цього разу відверто про особисте розповість двічі переможниця «Битви екстрасенсів» та експертка проєкту «Слідство ведуть екстрасенси» Олена Курилова. Що чекає на Україну? І як закінчиться війна? Дивіться вже цієї суботи!

Олена Курилова стане героєм 12 випуску проєкту Як ти? з Григорієм Решетником

Фото – Instagram

Олена Курилова – двічі переможець «Битви екстрасенсів» в Україні – шостого («Чорні та білі») і восьмого («Боротьба континентів») сезонів. Експерт проєктів «Все буде добре» та «Слідство ведуть екстрасенси».

Спадкова провидиця. Свій дар успадкувала від прадіда – священика, цілителя і ясновидця, репресованого за сталінських часів. Довгий час вивчала магічні методики, в тому числі білу і чорну магію. Зцілює, передбачає катастрофи та стихійні лиха. У роботі використовує дзеркала. За освітою фармацевт. Одружена. Виховує доньку.

  • Як Олена Курилова рятувала себе та свою сім’ю у перший день війни? 
  • Коли саме відчула, що війна – на порозі? 
  • А також – сенсаційне передбачення про те, коли закінчиться війна!

Не пропустіть відверте інтерв’ю Олени Курилової у проєкті «Як ти?» з Григорієм Решетником цієї суботи,13 серпня, о 9:30 в ефірі та на офіційному Youtube-каналі СТБ.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також
Олена Курилова стане героєм 12 випуску проєкту Як ти? з Григорієм Решетником
Як ти

Євген Клопотенко про харчування військових та роботу під час війни у проєкті «Як ти?»

 Олена Курилова стане героєм 12 випуску проєкту Як ти? з Григорієм Решетником
Як ти

Хімічна атака ворога і прийомні діти: героєм нового випуску «Як ти?» стане Женя Кот

 Олена Курилова стане героєм 12 випуску проєкту Як ти? з Григорієм Решетником
Як ти

Тато Платона з’явився під час війни: Ксенія Мішина шокувала відвертістю про колишнього

 Олена Курилова стане героєм 12 випуску проєкту Як ти? з Григорієм Решетником
Як ти

Він завжди був поруч: Ксенія Мішина ексклюзивно про стосунки з Еллертом

 Олена Курилова стане героєм 12 випуску проєкту Як ти? з Григорієм Решетником
Як ти

Стосунки з Еллертом та поява батька Платона: героїнею нового випуску «Як ти?» стане Ксенія Мішина

 Олена Курилова стане героєм 12 випуску проєкту Як ти? з Григорієм Решетником
Як ти

Вони заплатили гроші, аби мене заблокували: Наталка Денисенко про свій Instagram
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати