О войне, предсказаниях об Украине и семье: героиней нового выпуска «Як ти?» станет Алена Курилова

В эту субботу, 13 августа, в 9:30 в эфире и на официальном Youtube-канале СТБ выйдет двенадцатый выпуск проекта «Як ти?» с Григорием Решетником. В этот раз откровенно о личном расскажет дважды победительница «Битвы экстрасенсов» и эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» Алена Курилова. Что ждет Украину? И как кончится война? Смотрите уже в эту субботу!

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Елена Курилова – дважды победитель «Битвы экстрасенсов» в Украине – шестого («Черные и белые») и восьмого («Борьба континентов») сезонов. Эксперт проектов «Все буде добре» и «Следствие ведут экстрасенсы».

Наследственная провидица. Свой дар унаследовала от прадеда – священника, целителя и ясновидящего, репрессированного в сталинские времена. Долгое время изучала магические методики, включая белую и черную магию. Исцеляет, предвидит катастрофы и стихийные бедствия. В работе использует зеркала. По образованию фармацевт. Замужем. Воспитывает дочь.

Как Алена Курилова спасала себя и свою семью в первый день войны?

Когда почувствовала, что война – на пороге?

А также сенсационное предсказание о том, когда закончится война!

Не пропустите откровенное интервью Елены Куриловой в проекте «Як ти?» с Григорием Решетником в эту субботу, 13 августа, в 9:30 в эфире и на официальном Youtube-канале СТБ.

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