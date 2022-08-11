Проекты
МастерШеф
МастерШеф
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Як ти
Як ти
 Все буде добре
Все буде добре
 Прокинься з Ектором
Прокинься з Ектором
 Супермама
Супермама
 Сериалы
Сериалы
 Таємниці ДНК
Таємниці ДНК
 Сліпа
Сліпа
 Україна має талант
Україна має талант
Все проекты
ua
Як ти

О войне, предсказаниях об Украине и семье: героиней нового выпуска «Як ти?» станет Алена Курилова

11.08.2022

В эту субботу, 13 августа, в 9:30 в эфире и на официальном Youtube-канале СТБ выйдет двенадцатый выпуск проекта «Як ти?» с Григорием Решетником. В этот раз откровенно о личном расскажет дважды победительница «Битвы экстрасенсов» и эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» Алена Курилова. Что ждет Украину? И как кончится война? Смотрите уже в эту субботу!

Елена Курилова станет героем 12 выпуска проекта Як ти? с Григорием Решетником

Фото — Instagram

Елена Курилова – дважды победитель «Битвы экстрасенсов» в Украине – шестого («Черные и белые») и восьмого («Борьба континентов») сезонов. Эксперт проектов «Все буде добре» и «Следствие ведут экстрасенсы».

Наследственная провидица. Свой дар унаследовала от прадеда – священника, целителя и ясновидящего, репрессированного в сталинские времена. Долгое время изучала магические методики, включая белую и черную магию. Исцеляет, предвидит катастрофы и стихийные бедствия. В работе использует зеркала. По образованию фармацевт. Замужем. Воспитывает дочь.

  • Как Алена Курилова спасала себя и свою семью в первый день войны? 
  • Когда почувствовала, что война – на пороге? 
  • А также сенсационное предсказание о том, когда закончится война!

Не пропустите откровенное интервью Елены Куриловой в проекте «Як ти?» с Григорием Решетником в эту субботу, 13 августа, в 9:30 в эфире и на официальном Youtube-канале СТБ.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также
Елена Курилова станет героем 12 выпуска проекта Як ти? с Григорием Решетником
Як ти

Евгений Клопотенко о питании военных и работе во время войны в проекте «Як ти?»

 Елена Курилова станет героем 12 выпуска проекта Як ти? с Григорием Решетником
Як ти

Химическая атака врага и приёмные дети: героем нового выпуска «Як ти?» станет Женя Кот

 Елена Курилова станет героем 12 выпуска проекта Як ти? с Григорием Решетником
Як ти

Папа Платона объявился во время войны: Ксения Мишина шокировала откровенностью о бывшем

 Елена Курилова станет героем 12 выпуска проекта Як ти? с Григорием Решетником
Як ти

Он всегда был рядом: Ксения Мишина эксклюзивно рассказала об отношениях с Эллертом

 Елена Курилова станет героем 12 выпуска проекта Як ти? с Григорием Решетником
Як ти

Отношения с Эллертом и появление отца Платона: героиней нового выпуска «Як ти?» станет Ксения Мишина

 Елена Курилова станет героем 12 выпуска проекта Як ти? с Григорием Решетником
Як ти

Они заплатили деньги, чтобы меня заблокировали: Наталка Денисенко о своем Instagram
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить